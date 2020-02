La tuile, Penaud s'est blessé juste avant le crunch — Christophe Ena/AP/SIPA

Coup dur pour Fabien Galthié et le XV de France à la veille du crunch comptant pour le tournoi des 6 Nations. Damian Penaud s’est blessé et sera indisponible contre l’Angleterre​. Il a ressenti une gêne musculaire à l’entraînement de samedi au Stade de France et sera remplacé à l’aile par Vincent Rattez.

« Il a connu une gêne musculaire au tout de début de l’échauffement. Il passe actuellement des examens de contrôle. On verra l’issue de ces examens », avait expliqué le manager général de l’équipe de France Raphaël Ibanez, quelques minutes avant le forfait du Clermontois, qui souffre d’une lésion, selon la radio RMC.

Penaud élargit la liste des blessés

C’est un nouveau coup dur pour les Bleus : après les forfaits du talonneur Camille Chat (Racing 92), du troisième ligne Dylan Cretin (Lyon), de l’arrière Kylan Hamdaoui (Stade français) ou du pilier Wilfrid Hounkpatin (Castres). Rattez connaîtra lui sa première titularisation après avoir débuté ses trois sélections, face à l’Afrique du Sud deux fois en 2017 et face au pays de Galles en 2019, sur le banc.