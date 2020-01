Illustration d'un loup. — G. Durand / 20 Minutes

C’est confirmé ! L’animal croisé par une conductrice près de la commune de Gurat en Charente est bien un loup. « L’Office français de la biodiversité (OFB) a pu authentifier cette observation comme étant celle d’un loup gris (canis lupus lupus) », explique la préfecture dans un communiqué ce mardi.

Lundi matin, une mère de famille avait pris des photos et même une vidéo de l’animal en train notamment de traverser une petite route de campagne. C’est la première fois depuis le 19 septembre 1926 que le loup est aperçu dans le département précise la Charente Libre qui a révélé les images.

Le même qu’en Charente-Maritime en novembre ?

Les autorités ajoutent que « l’espèce est connue pour sa grande capacité de dispersion. Ainsi, depuis sa réapparition dans les Alpes du Sud en 1992, le loup a parcouru des territoires aussi éloignés que les Pyrénées, la Lorraine, la Bourgogne, ou encore la Somme. En Nouvelle-Aquitaine la présence du loup gris a été avérée en Dordogne en 2015, dans les Pyrénées-Atlantiques en en 2018 et 2019, et plus récemment, mi-novembre 2019, dans le sud-ouest de la Charente-Maritime ».