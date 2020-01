E-SPORT Zywoo est le premier Français, et le plus jeune joueur à 19 ans, à se voir décerner cette récompense d'e-sport

Le joueur de «Counter-Strike» Mathieu Herbaut, alias Zywoo, à Paris le 25 juin 2019. — JOEL SAGET / AFP

E-cocorico. Le Français Mathieu Herbaut, alias « Zywoo », a été élu meilleur joueur du monde sur Counter Strike : Global Offensive, selon le classement publié lundi par le site spécialisé HLTV. Il remporte ce titre devant le Danois Nicolai « device » (3e) Reedtz et l’Ukrainien Oleksandr « s1mple » Kostyliev (2e).

Zywoo est le premier Français à se voir décerner cette récompense, équivalent vidéoludique du Ballon d'Or de France Football. A 19 ans, il devient également le plus jeune joueur au monde à remporter ce titre d'e-sport, et le premier à être sacré après sa première année au niveau professionnel.

« Un véritable héros sur et en dehors du champ de bataille »

Surdoué du clavier, Zywoo est devenu en un temps record l’ambassadeur de la nouvelle génération de gamers. Depuis un peu plus d’un an, il représente l’équipe Vitality sur Counter-Strike, un jeu de tir à la première personne sur PC qui fait partie des jeux les plus populaires. C’est grâce à son talent qui semble intuitif et son sens du jeu, que Vitality est parvenu jusqu’au rang de N.2 mondial sur le jeu.

« Zywoo est indéniablement le meilleur joueur du monde à l’heure actuelle, ainsi qu’un véritable héros sur et en dehors du champ de bataille. Ce qu’il réussit à accomplir à un si jeune âge donne le tournis, et nous sommes enchantés qu’il le fasse dans notre équipe, sous nos couleurs », déclare lundi Fabien « Neo » Devide, Président et co-fondateur de Team Vitality.