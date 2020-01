Drôles de débuts pour l'Open d'Australie: la menace de pollution levée, c'est la pluie qui a complètement chamboulé la première journée lundi à Melbourne, provoquant le report à mardi de 32 matchs prévus sur les courts extérieurs. Heureusement, les trois principaux courts du Melbourne Park sont dotés d'un toit rétractable, permettant aux matchs programmés dans ces enceintes de s'y dérouler normalement.

Avant même la pluie, Naomi Osaka, tenante du titre, et Serena Williams, en quête d'un 24e trophée du Grand Chelem, ont décroché leur billet pour le 2e tour. Roger Federer a succédé à Serena dans la Rod Laver Arena, où il a expédié l'Américain Steve Johnson 6-3, 6-2, 6-2 en 1h21, affirmant avoir contrôlé le match de bout en bout avec encore «de la marge». Le tenant du titre Novak Djokovic devait y clore la session nocturne.

La journée a été marquée par la nouvelle victoire de Coco Gauff sur Venus Williams: comme à Wimbledon où elle s'était fait un nom l'été dernier, la plus jeune joueuse du tournoi (67e mondiale à 15 ans) a battu la plus âgée (55e à 39 ans), 7-6 (7/5), 6-3.

"I just want to say thank you guys so much. You guys were chanting my name."



