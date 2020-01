Hello m’sieurs dames, et bienvenue sur 20 Minutes pour OL-Brest en cette fin d’aprèm. On le sait, vous vous êtes régalés comme jamais sur le live du passionnant Reims-Strasbourg hier, et on espère être au niveau ce mercredi avec la deuxième affiche de maboule de cette quasi-feu Coupe de la Ligue. On reconnaît volontiers être moyennement calés sur le dossier du promu brestois (15e en L1 avec sept défaites comme l’OL, tiens tiens). Mais rassurez-vous amis bretons, on va bien vous décrypter par ici les roulettes de Gaëtan Charbonnier et les coups du foulard d’Alexandre Mendy. Reste que la principale curiosité de ce quart de finale tiendra dans le visage de cet OL tellement morose sur la première partie de saison et censé être actif durant ce mercato hivernal. Quasi-asphyxiés durant toute la première période samedi par Bourg-en-Bresse (8e de National), les Lyonnais ont affiché quelques promesses pour dérouler ensuite (0-7) avec leur rafraîchissant trio made in « formidable académie » Caqueret- Cherki-Gouiri. A voir si Rudi Garcia nous offre la chance de les revoir ce mercredi. Et puis, mine de rien, pour les (rares) optimistes fréquentant le Parc OL, la bande à Tatarusanu (elle est peut-être là l’autre curiosité du jour) n’est qu’à trois succès de son premier trophée soulevé depuis huit ans. Et oui, coucou la team verre à moitié plein et on se retrouve dès 18h30 pour vivre ça en live depuis le stade (on sent que les trolls vont se faire particulièrement plaisir sur l’affluence annoncée à Décines).