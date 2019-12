FOOTBALL L'attaquant tricolore a permis à son club d'égaliser à Valence et de revenir à hauteur du Barça à trois jours du Classico

Karim Benzema a arraché l'égalisation pour le Real Madrid à Valence. — Manuel Bruque/EFE/SIPA

Vers le Classico le plus serré de l’histoire récente ? A trois jours de leurs retrouvailles au Camp Nou pour enfin jouer leur match en retard, le Real et le Barça se retrouvent roue dans roue, même nombre de points et presque même différence de buts, après deux matchs nuls sur des terrains difficiles de week-end (2-2 pour le Barça à la Real Sociedad, 1-1 pour les Madrilènes à Valence).

Il s’en est fallu de peu, tout de même, pour que le Real ne subisse sa première défaite depuis mi-octobre à Mestalla, où Valence a logiquement ouvert le score à dix minutes de la fin après avoir inversé le rapport de force à la mi-temps. Mais sur un dernier corner, Benzema a fait du Sergio Ramos​ en reprenant un ballon qui traînait après une première tête presque décisive… de Thibaut Courtois, qui était monté pour l’occasion. Si le Real sera un peu diminué par les absences d’Hazard et de Marcelo, on a très envie d’être à mercredi.