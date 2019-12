Michel Der Zakarian, l'entraîneur de Montpellier — AFP

Montpellier n’y arrive toujours pas. Battu vendredi à Lille (2-1), le MHSC ne s’est toujours pas imposé à l’extérieur cette saison. Dans le Nord, les Héraultais auraient pourtant pu réussir le hold-up parfait. Dominé par le Losc, Montpellier avait réussi par égaliser grâce à Delort (77e) et a même manqué la balle du 2-1 quelques minutes plus tard. « Andy doit jouer plus collectif et la mettre en retrait » a regretté Michel Der Zakarian à l’issue du match.

Mais l’entraîneur montpelliérain était surtout en colère à cause du premier but du Losc. Un penalty accordé à la 40e minute après une faute peu évidente de Rulli sur Osimhen. Si le gardien du MHSC touche l’attaquant lillois, il le fait après avoir écarté le ballon. Mais même après consultation de la VAR, Monsieur Brisard, l’arbitre de la rencontre, n’est pas revenu sur sa décision.

« Y’a des stades où ça siffle et des stades où ça siffle pas, c’est le foot »

« Il faut le siffler celui-là, a ironisé Der Zakarian. Les mecs de la VAR qui sont dans le camion ou à Paris, il faut qu’ils enlèvent la buée sur leurs verres. Je pense que l’arbitre s’est trompé ce soir et les gars dans le camion, il faut qu’ils le signalent aussi. Quand je vois le ralenti, Rulli dégage le ballon d’abord. Y’a des stades où ça siffle et des stades où ça siffle pas, c’est le foot. Ce sera toujours comme ça. »

Même si erreurs d’arbitrage ou pas, sur tous les stades où Montpellier se déplace, il y a une constante : le MHSC ne gagne jamais.