Mondial de handball EN DIRECT: Les gardiennes en feu, les Bleues n'arrivent pas à creuser... Suivez France-Allemagne en live

Trois équipes pour une place. En ratant leur début de compétition, les joueuses de l'équipe de France se sont condamnés à disputer deux derniers matchs de poule à très haute tension. A la lutte avec le Danemark et le Brésil pour la dernière place qualificative pour le tour principal - puisque l'Allemagne et la Corée du Sud sont plus que bien parties pour s'adjuger les deux premières -, les Bleues se retrouvent dans l'obligation de battre l'Allemagne aujourd'hui puis le Danemark vendredi pour espérer un avenir dans ce championnat du monde. Ça commence donc ce matin, et ça va être chaud.

>> Parce que les Bleues ne peuvent pas sortir comme ça d'une compétition dont elles sont les tenantes du titre, on compte sur vous pour venir les soutenir en masse...