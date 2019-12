Alexandra Lacrabère avec l'équipe de France de handball. — Harald Tittel / dpa / AFP

C’était un match pour se rassurer, et elles en ont bien profité. Après deux premières rencontres très décevantes, les joueuses de l’équipe de France ont décroché leur première victoire dans ce championnat du monde de handball 2019, mardi. Les Bleues ont étrillé la très faible Australie, 46 à 7.

« Je suis pleinement satisfait, a commenté le sélectionneur Olivier Krumbholz au micro de beIN Sports. On a vu de belles choses et retrouvé des joueuses libérées au niveau technique. »

Le plus dur commence

L’équipe de France, tenante du titre, reste toutefois dans une situation difficile après sa défaite contre la Corée du Sud et son match nul contre le Brésil. Elle jouera sa qualification pour le tour principal mercredi contre l’Allemagne et vendredi face au Danemark. « On est dans l’obligation de gagner ces deux matchs. On est au pied du mur, il faut assumer, dit Krumbholz. On est revenus, je pense qu’on va faire un gros match. »