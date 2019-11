Olivier Krumbholz et les joueuses de l'équipe de France de handball ont perdu pour leur premier match dans le Mondial 2019 contre la Corée du Sud. — Bjorn LARSSON ROSVALL / TT NEWS AGENCY / AFP

Ce n’est certainement pas l’entrée en matière qu’avait en tête le sélectionneur Oliver Krumbholz. Pour leur premier match dans ce championnat du monde de handball, les joueuses de l'équipe de France sont passées à côté face à la Corée du Sud, samedi matin. Après un bon début de match, elles se sont peu à peu crispées pour finalement s’incliner (29-27).

En tête à la pause, les Bleues ont raté un grand nombre de tirs et perdu des ballons faciles en seconde période. « Elles ont un jeu atypique, qui demande beaucoup d’énergie et les rencontrer en début de compétition c’est toujours compliqué. On n’a pas su appuyer au bon moment », a réagi la gardienne Amandine Leynaud au micro de beIN Sports. « On a eu les ballons, mais on a fait preuve de maladresse. Ce sont des points de perdus, on est déjà au pied du mur », a de son côté commenté Krumbholz.

🤾♀️ #Mondial2019

🎙 Olivier Krumbholz : "On a fait preuve de maladresse. On est déjà au pied du mur."#HandAction pic.twitter.com/ImDJBiP9CP — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 30, 2019

Rien n’est perdu, évidemment, en vue d’une qualification pour le second tour. Placée dans une poule de six, la France devra terminer dans les trois premières. Mais tous les points comptent pour aborder le second tour dans les meilleures conditions. Il ne faudra pas se rater sur le prochain match, dès dimanche contre le Brésil.

Lors du Mondial 2017 et de l’Euro 2018, les Françaises avaient également commencé par une défaite, ce qui ne les avait pas empêchées d’aller chercher le titre au bout.