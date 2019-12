Biathlon EN DIRECT : C'est reparti ! Suivez Martin Fourcade lors du premier sprint de la saison à Östersund

Ca y est, le biathlon nous revient. Les week-end d'hiver récupèrent un peu de leurs épice avec ces courses qui nous tiennent en haleine, particulièrement quand nos Français y brillent. On suivra donc bien évidemment le début de saison de Martin Fourcade dans ce premier sprint de la saison à Östersund, en Suède, mais aussi tous les autres Français. La première déception lors du relais mixte de samedi ne doit rien présager de négatif, les Bleus et Bleues ayant été surtout très maladroit au tir. On va voir si tout ça a été rectifié ce dimanche.

On se donne rendez-vous autour de 12h30 pour suivre cette course.