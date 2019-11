La championne du monde américaine Megan Rapinoe, ici le 29 septembre lors d'un match de NWSL entre le Reign FC et Portland. — Joshua Bessex/AP/SIPA

Jean-Michel Aulas est toujours à la pointe quand il s’agit de développer le football féminin. Après s’être bâti à partir de 2004 une armada comptant 13 titres de championnes de France et six Ligues des champions, le président de l'OL s’est mis en tête d’investir outre-Atlantique. Le club lyonnais a ainsi indiqué lundi soir que des discussions exclusives sont engagées en vue de l’acquisition du Reign FC.

OH LA LA !?!



What fantastic, exciting news !?!



💙❤️💙 !?! https://t.co/2CXIpu3zcL — Jessica Fishlock MBE (@JessFishlock) November 25, 2019

Cette franchise de la National women’s soccer league (NWSL) se situe à Tacoma, près de Seattle (Etat de Washington), et compte notamment dans ses rangs la star de la dernière Coupe du monde Megan Rapinoe. Une autre ancienne joueuse de l’OL, la Galloise Jessica Fishlock, fait partie de l’effectif du Reign FC.

Comment Megan Rapinoe est devenue la véritable star américaine du Mondial via @20minutesSport https://t.co/4iYbX9UvJj — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) July 2, 2019

Un partenariat entre les académies de l’OL et du FUS de Rabat

Finaliste de la NWSL en 2014 et 2015, cette franchise américaine pourrait donc entamer en mars 2020 la prochaine saison en appartenant à l’OL. « L’OL et le Reign FC ont pour objectif de finaliser la transaction avant le 31 janvier 2020 », indique le club dans un communiqué de presse. Parmi les objectifs expliquant ce projet d’investissement, l’OL met en avant son rôle « d’acteur majeur du football féminin dans le monde » et il compte « poursuivre le développement de la marque OL aux Etats-Unis ».

Moins d’une semaine après avoir présenté le Felyn Stadium Festival, qu’il va co-organiser en juin 2020 avec Olympia Production, l’OL a également annoncé lundi l’officialisation d’un partenariat de trois ans, pour sa section masculine, avec l’académie du Fath Union Sport (FUS) de Rabat, club évoluant en première division marocaine.