Les Soul Flyers viennent de réaliser une sacrée performance en Chine dans le cadre du projet « Mission human flight ». — Predrag Vuckovic

Les Soul Flyers sont de retour avec une spectaculaire vidéo sur YouTube depuis dimanche.

Le tandem haut-savoyard mordu de parachutisme extrême s’est tourné vers l’engin Jetman et ses quatre mini-réacteurs pour sa nouvelle performance.

Au début du mois de novembre, Fred Fugen et Vincent Reffet ont ainsi traversé à 370 km/h une arche de la montagne Tianmen en Chine.

« Si le ciel est votre limite, il est notre univers », annoncent les Soul Flyers dès leur page d’accueil Internet. Connu pour multiplier les performances en parachutisme extrême et en base jump, le duo volant formé par Fred Fugen et Vincent Reffet était notamment entré dans l’histoire en pénétrant en wingsuit dans un avion en vol en octobre 2017. Deux ans plus tard, les Haut-Savoyards ont vu encore plus grand avec leur projet « Mission human flight ».

Ils se sont ainsi initiés à une nouvelle discipline, Jetman, créée par un ex-pilote de chasse de l’armée suisse Yves Rossy. Cette aile rigide en carbone, motorisée par quatre mini-réacteurs, permet à l’homme de voler comme un avion jusqu’à 400 km/h, mais aussi d’effectuer des loopings et de changer de direction.

15 jours de tournage et cinq passages en traversant l’arche naturelle

Les Soul Flyers sont donc devenus les Jetmen, début novembre, en Chine. De nombreux touristes visitant le parc national du Mont Tianmen ont pu observer la nouvelle performance de Fred Fugen et Vincent Reffet, qui ont volé à toute vitesse en direction de la montagne Tianmen. A 370 km/h, ils ont même traversé l’arche naturelle de 131 mètres de haut et 30 m de large « la porte du ciel ».

Les Soul Flyers se sont envolés avec Jetman depuis un avion. - Predrag Vuckovic

Au total, durant les 15 jours de tournage, 14 vols ont été réalisés avec cinq passages spectaculaires dans le trou. Le duo originaire d'Annecy n’est pas près d’oublier ces premiers vols en Jetman jamais réalisé sur le territoire chinois. « Avoir partagé les ailes de Jetman dans ces montagnes, après 19 années de vols ensemble, c’est un accomplissement ultime », se réjouissent en chœur Fred Fugen et Vincent Reffet, qui viennent de publier leur spectaculaire vidéo dimanche.