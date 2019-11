EN DIRECT. Albanie-France : Mbappé finalement sur le banc, Deschamps opte pour un schéma tactique inédit

Courage tout le monde, c'en est bientôt fini de ce pensum de qualifications pour l'Euro 2020, vidées de leur intérêt depuis que l'UEFA a décidé de qualifier la moitié de la planète pour la compétition. Un dernier intérêt sportif subiste, cependant : les Bleus doivent l'emporter pour s'assurer la première place du groupe et garder une toute petite chance d'être tête de série au tirage au sort, même s'il faudra pour ça compter sur des contre-performances improbables de l'Allemagne et de l'Espagne lundi. Enfin, on sera curieux de voir la réaction collective des hommes de Deschamps après leur prestation famélique contre la Moldavie, dans un contexte délicat qui plus est. L'Albanie est redoutable chez elle, et les Bleus ne brillent pas spécialement en dehors de leur confort du Stade de France depuis le sacre russe.