Bonjour m’sieurs dames, et bienvenue pour cette rencontre tant attendue de la 9e journée de D1 entre Lyonnaises et Parisiennes. OK, nous ne sommes que mi-novembre, à plus de six mois de la fin du championnat. Mais en vrai, une partie du titre va bel et bien se jouer ce samedi (17h30) au Parc OL, d’où nous allons vous faire vivre ce choc entre les deux coleaders en live. Ces deux clubs n'étant pas habitués à lâcher des points en route, les confrontations directes sont à chaque fois déterminantes.