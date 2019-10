Losc-Bordeaux EN DIRECT: Lille double la mise sur penalty mais perd Osimhen sur blessure...Suivez ce duel d'ambitieux en direct avec nous

MI-TEMPS : Rien à dire à la pause où le Losc mène ultra-logiquement face à des Girondins en grève du jeu. Aucun tir, cadré ou non, à signaler pour Bordeaux en première mi-temps. C’est vous dire le niveau des Girondins. Côté lillois, le match de Ligue des champions joué mercredi n’empêche pas les Nordistes de se balader. Mention spéciale à Benjamin André auteur d’un match et d’un but splendides.