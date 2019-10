«Ils ont largement les joueurs pour terminer dans les cinq premiers». Thierry Laurey s'est montré bienveillant avec L'OM dans sa conférence de presse d'avant-match, mais la réalité est moins enjôleuse. Villas-Boas n'a plus gagné un match depuis un mois, et il est encore privé de Payet et Thauvin, ses deux meilleurs arguments offensifs avec Benedetto. L'Argentin devra donc tout faire tout seul, as usual. Heureusement, Strasbourg, bien en galère, a une bonne tête de victime parfaite pour renouer avec les plaisirs d'une victoire au Vélodrome. A confirmer à 21...