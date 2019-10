Christian Gourcuff est de retour en Ligue 1. — JOHN SPENCER/SIPA

Deux mois et demi après son arrivée et après un début de saison canon des Canaris (2es après 9 journées de L1), Christian Gourcuff prend très sérieusement du galon. Comme l’annonçait 20 Minutes vendredi après-midi, l’entraîneur du FC Nantes va voir ses prérogatives s’étendre au sein du club et va prolonger sous peu.

« Il va devenir le responsable du secteur sportif, explique Franck Kita, directeur général délégué du FCN et fils du président Kita ce mercredi matin dans Ouest-France. Il va mettre en place grâce à son savoir-faire et son expérience, une politique sportive globale. On va essayer de remettre en place, ce qui n’a pas été facile pour de multiples raisons avec les entraîneurs précédents, ce qui a été fait à l’époque : une uniformité de style et de jeu, des pros jusqu’aux petits. » FK évoque le terme de « manager général » tout en affirmant que le Breton garde bien son rôle premier d’entraîneur de l’équipe professionnel.

Une prolongation très vite

Une promotion qui a pour conséquence immédiate une prolongation de son contrat. « Aujourd’hui, même si la durée de la prolongation n’est pas arrêtée, le président et Christian Gourcuff, qui sont de la même génération et qui partagent la même philosophie, ont convenu de prolonger l’aventure ensemble », précise toujours Franck Kita​ dans le journal nantais. Il serait question d'une prolongation de deux ans.