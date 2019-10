Le boxeur américain Patrick Day, hospitalisé après un violent KO, était dimanche soir dans un état « extrêmement critique », a déclaré l'organisateur de combats Lou DiBella. Day, 27 ans, avait été évacué inconscient du ring après ce KO subi samedi soir à Chicago et transporté à l’hôpital où il a subi une opération d’urgence de chirurgie cérébrale.

#SportsBiz:27-year-old American boxer, Patrick Day has been hospitalized after suffering a brutal knockout during a fight with 21-year-old unbeaten Charles Conwell in a super welterweight bout in Chicago on Saturday October 12. #Boxing pic.twitter.com/Zwt3ksUvzq