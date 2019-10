Les Rennais enchaînent un huitième match sans victoire. — Loïc Venance / AFP

Les joueurs rennais sont allés nombreux s’expliquer avec les ultras du Roazhon Celtic Kop à la fin de la rencontre. Preuve que quelque chose ne tourne pas rond en ce moment au Stade Rennais. Battus par Reims sur leur pelouse (0-1) dimanche après-midi, les hommes de Julien Stéphan enchaînent un huitième match sans victoire. Une nouvelle désillusion qui commence à inquiéter même si les joueurs ne veulent pas parler de crise. « Les résultats ne sont pas là, concède Jérémy Morel. Cela commence à être urgent mais il ne faut pas dramatiser car le groupe est jeune ».

Le président Olivier Létang refuse également de tirer la sonnette d’alarme. « On est dans une période difficile. Mais je garde une très grande confiance dans ce groupe et je suis sûr qu’on va avoir ce déclic qui va nous permettre de décoller. Il nous manque juste ce supplément d’âme et il va falloir aller le chercher tous ensemble ».

Un poteau et une barre viennent sauver Reims

Voulant se racheter devant leur public, les Rennais sont mal rentrés dans leur match avec une première mi-temps assez navrante et beaucoup de déchets dans le jeu. Très solides à l’extérieur, les Rémois en ont profité, multipliant les occasions franches. Mais Salin veillait au grain et le portier rennais a longtemps retardé l’échéance. Au retour des vestiaires, les hommes de David Guion ont assez logiquement trouvé la faille grâce à Dia (49e), tout seul au second poteau pour reprendre un centre d’Oudin.

Piqués au vif, les Rennais se sont alors réveillés. Mais la chance n’était décidément pas de leur côté à l’image de cette tête de Bourigeaud sur le poteau (55e), suivie dans la foulée d’une reprise acrobatique de Raphinha sur la barre.

⏱️ 55'



Oh le poteau qui vient sauver Reims sur cette tête de Bourigeaud ! Puis la barre sur cette reprise de Raphinha .... Rajkovic et les montants, le début d'une grande amitié #SRFCSDR 0️⃣- 1️⃣ #Ligue1Conforama #ConforamaFC#J9 pic.twitter.com/LKTSbngiID — Conforama FC (@ConforamaFC) October 6, 2019

« Il nous a manqué, comme depuis un moment, de l’efficacité dans la zone de vérité, souligne le coach Julien Stéphan. On a eu beaucoup de ballons devant le but mais il nous a manqué de la présence et de la justesse, et aussi un peu de réussite ».

La trêve pour retrouver la confiance

En fin de rencontre, les Rennais continuaient de pousser, sans parvenir à trouver la faille comme sur ce coup franc de Bourigeaud (64e) détourné par Rajkovic ou cette tête de Gnagnon juste au-dessus des cages (93e).

4 - Reims n'a encaissé que 4 buts lors de ses 9 premiers matches de Ligue 1 2019/20, plus faible total de son histoire à ce stade de la compétition. Muraille. @StadeDeReims #SRFCSDR pic.twitter.com/hfDKR3G6bA — OptaJean (@OptaJean) October 6, 2019

Englués dans le ventre mou du championnat (10e), les Rennais vont désormais profiter de la trêve internationale pour bosser d’arrache-pied et retrouver la confiance qui leur fait cruellement défaut en ce moment. « Il faut se retrancher dans le travail, l’unité et la solidarité, pour réenclencher quelque chose de positif après la trêve », assure Julien Stéphan.