Ligue 1 EN DIRECT. Les Verts en galère... suivez avec nous le multiplex de la 7e journée en live

C'est la beauté des journées en semaines: tout est compilé sur deux jours et il faut jouer plus ramassé. Ce qui veut dire qu'on aura droit à un bien beau multiplex à partir de 19h, avec en tout 7 matchs et quelques affiches tout sauf dégueues: le déplacement difficile de Lyon à Brest, le derby breton entre Nantes et Rennes, Lille qui reçoit Strasbourg, on va se régaler. Bref, suivez avec nous dès 18h45 pour démarrer une longue soirée de foot qui se concluera dans la foulée par un PSG-Reims au Parc des Princes. Alors, prêts?

>> On se retrouve à partir de 18h30 pour suivre tout ça...