La gazelle Damian Penaud va bien — Christophe Ena/AP/SIPA

De notre envoyé spécial au Japon,

Le typhon du jour

« Il nous vient de la mer du Japon, distille des rafales à plus de 160 km/h et menace le prochain vol des Bleus à destination de l’île de Kyushu, au sud du Japon, je vous demande d’applaudir le typhon Tapah ! » Marc Maury l’aurait sûrement présenté comme ça. Nous, on fait un peu moins les marioles. Car quand bien même aucun vol ne serait annulé, ça risque fort de tanguer dans le ciel nippon. On ne manquera pas d’en parler aux joueurs français à Kumamoto, prochain camp de base du XV de France où se tiendra un point presse en fin de journée. A moins que ça ne se fasse à l’aéroport de Tokyo.

La bonne nouvelle du jour

Damian Penaud​ a passé avec succès ses premiers examens après être passé par la case protocole commotion contre les Argentins samedi dernier. L’ailier des Bleus était sorti peu après l’heure de jeu, victime d’un coup de genou involontaire dans le visage sur une chute mal maîtrisée d’un Puma. Les premiers résultats ne s’opposent pas à une reprise du Clermontois en vue du match contre les Etats-Unis, mais il ne sera définitivement fixé que ce lundi.

La mauvaise nouvelle du jour

Le XV de France a perdu la première place de la poule C du Mondial de rugby au profit de l’Angleterre, victorieuse 35-3 des Tonga dimanche. Un meilleur goal-average mais surtout un succès bonifié permettent déjà aux ouailles d’Eddie Jones de prendre le meilleur sur les Bleus. Gagnants mais pas hégémoniques pour autant, le XV de la Rose apparaît comme prenable. Sur une mi-temps.

La sortie du jour

Ou plutôt celle du week-end. Selon nos confrères du Parisien, le groupe France se l’est coulée douce à Tokyo, alternant moments sympas avec les supporters, dîner à 60 dans un restaurant de la capitale et petit crochet par la case boîte de nuit, histoire de décompresser. Mention « reines du shopping » pour le tandem Raka-Vakatawa, lequel a profité du calme dominical pour s’acheter des fringues. La vie, la vraie.

La polémique du jour

Elle concerne des supporters français, coupables d’avoir lancé un paquito dans le métro de Tokyo après la victoire des Bleus contre l’Argentine. Une curiosité accueillie d’abord avec enthousiasme par les locaux, puis agacement.

Selon l'auteur de cette vidéo, il s'agit du comportement dans un train japonais de supporters de l'équipe de France de rugby samedi après le match. Mais quelles que soient les personnes impliquées, c'est inacceptable, honteux. https://t.co/tb1t8rfR1P — Karyn NISHIMURA 🔊 (@karyn_nishi) September 22, 2019

On ne le dira jamais assez, en humour, il faut savoir s’arrêter à temps sous peine de passer pour les gros lourds de service. Conseil d’experts. On aura en tout cas l’occasion de revenir un peu plus en profondeur sur cet incident diplomatique majeur qui met en péril l’amitié franco-nippone.