Nouvelle Zélande - Afrique du Sud / Coupe du monde de rugby EN DIRECT: Les Bocks prennent les devants... Enorme intensité déjà...

Qui sait, ce sera peut-être la finale dans un an et demi, quand cette Coupe du monde aura (enfin) donné son verdict. La Nouvelle-Zélande, double championne du monde en titre, n'a plus perdu un match dans la compétition depuis ce quart de finale de légende perdu contre les Bleus...en 2007. Ca fait un bail, donc, et si les Blacks ont paru (un peu) moins forts cette saison dans le Four Nations, avec une équipe qui a beaucoup évolué depuis l'édition 2015 (exit les Carnet, Mc Caw, Nonu...), ils restent les favois légitimes à leur propre succession. A moins que les Boks, en plein renouveau, ne parviennent à créer le doute dés le premier match de poule.

>> Rendez-vous samedi après le marché (et la victoire des Bleus) pour suivre LE match de ce début de tournoi

