BASKET Cela a une incidence, notamment, sur la course à la qualification pour les prochains JO

Nemanja Bjelica et les Serbes, favoris du Mondial, ont été éliminés en quarts de finale par l'Argentine. — CHINE NOUVELLE/SIPA

Et un prétendant au tapis, un ! La Serbie, grande favorite au titre mondial, a vu son parcours à la Coupe du monde de basket stoppé net par l’Argentine en quarts de finale, mardi. Vice-championne du monde en 2014, médaillée d’argent à Rio aux JO 2016 et deuxième de l’Euro 2017, la Serbie s’est présentée en Chine pour le Mondial avec ses meilleurs joueurs, dont Nikola Jokic et Bogdan Bogdanovic.

Dans un quart de finale porté sur l’attaque, les joueurs de Sasha Djordjevic ont été battus 97 à 87. Les Argentins ont été emmenés par un excellent Luis Scola, 39 ans et encore meilleur marqueur de l’Argentine avec 20 points. Orphelins de Manu Ginobili, parti à la retraite internationale après les Jeux olympiques 2016, les Argentins n’étaient pas attendus à ce niveau. Ils n’avaient plus atteint le dernier carré d’un Mondial depuis 2006.

Cette défaite est potentiellement une double bonne nouvelle pour l'équipe de France. Déjà, si les Bleus parviennent à battre les Etats-Unis mercredi et ainsi se qualifier pour les demi-finales, l’Argentine fait quand même un peu moins peur que la Serbie. Surtout, cela ouvre des perspectives pour la qualification aux Jeux olympiques de Tokyo.

En effet, même en cas de revers contre les Américains, les Bleus pourraient toujours espérer valider leur ticket direct pour les JO en cas de revers tchèque contre l’Australie en quarts mercredi – ce qui est probable. Le mini tournoi pour la 5e place du Mondial entre Serbie, Pologne, République tchèque et France deviendrait ainsi crucial pour s’emparer du second quota olympique réservé aux Européens.