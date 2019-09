FOOTBALL La nouvelle défaite des Verts à Marseille (1-0) a bel et bien laissé des traces. Le nouveau latéral de l’ASSE Sergi Palencia va en effet être absent des terrains durant six semaines après la grossière faute de Jordan Amavi

Sergi Palencia a dû quitter le terrain dimanche soir après avoir été victime d'un tacle très dangereux de Jordan Amavi. — Daniel Cole/AP/SIPA

C’est quand même quelque chose, cette série noire de l'ASSE au Vélodrome. En quête d’un succès pour la première fois depuis 40 ans, les Verts sont repartis dimanche avec une énième défaite (1-0), la 21e sur la période à Marseille (plus trois nuls). Celle-ci a été particulièrement riche en frustrations avec les blessures de Jean-Eudes Aholou (lésion musculaire à l’adducteur droit) et surtout celle de Sergi Palencia.

L’ancien latéral bordelais, qui s’est fait découper par Jordan Amavi, a dû quitter la pelouse précipitamment. Il a eu beau dévoiler sa cheville plus que gonflée et miser sur les spectaculaires ralentis du VAR, Sergi Palencia n’a pas influencé Benoît Millot, qui n’a accordé qu’un simple avertissement au défenseur marseillais (66e). Ce dimanche, l’ASSE annonce un forfait de six semaines en raison d’une grosse entorse de la cheville droite pour son joueur.

🏥 Entorse de la cheville droite et 6 semaines d'indisponibilité pour @Sergipalencia96 ! — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 2, 2019

« Honteux », estime Jessy Moulin

Et le club stéphanois ne se prive pas de partager les images de l’action sur son site Internet et sur son compte Twitter, sur lequel il se montre plus véhément que son coach Ghislain Printant en conf d’après match. « J’ai échangé très calmement avec monsieur Millot, expliquait alors l’entraîneur des Verts. Je respecte sa décision, surtout qu’il est allé voir lui-même les images de la VAR. C’est son interprétation, vous vous doutez bien que ce n’est pas la mienne. Je pense qu’il aurait mérité l’expulsion. »

🔁 #OMASSE 1-0 71e : du coup, @Sergipalencia96, l'un des meilleurs Stéphanois ce soir, doit laisser sa place. Difficile de jouer avec une double cheville causée par un adversaire. Yohan #Cabaye le remplace. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 1, 2019

En relayant le message de son club en l’accompagnant du qualificatif « honteux », le gardien remplaçant de l’ASSE Jessy Moulin a un avis beaucoup plus tranché sur cette décision arbitrale controversée.