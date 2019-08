Andy Murray au tournoi du Queen's — Mark Greenwood/IPS/REX/SIPA

C'est la folle histoire du jour. Il n'a que 17 ans, est classé autour de la 1000e place mondiale chez les Juniors, et va affronter lundi soir par un concours de circonstance incroyable l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Lui, c'est Imran Sibille, jeune joueur français vivant depuis plusieurs années en Espagne, à Majorque, où il apprend le tennis à l'Académie de Rafael Nadal avec l'objectif de devenir un jour professionnel. Le grand joueur, c'est Andy Murray, ancien numéro un mondial et engagé sur le Challenger de Majorque pour retrouver la forme et la confiance après une longue blessure.

Vainqueur de qualifications via l'Academie qui lui permettent d'intégrer le tableau final à la suite d'un désistement, Sibille a donc touché le gros lot au tirage pour son tout premier match sur le circuit ATP. Officiellement classé 2/6 en France - un classement sans valeur selon son entourage puisque le jeune homme ne joue pas en France et qu'il passe le plus clair de son temps à s'entraîner en participant à très peu de tournois, le Français a récemment battu un joueur classé -4.6. C'est évidemment très très loin du niveau de Murray, même après son opération de la hanche. « Il va chercher à se faire plaisir et de profiter de cette chance incroyable car c'est quelque chose qu'il n'oubliera jamais, explique un proche. Son objectif, c'est de bien renvoyer la balle, de tenir l'échange. Imran sait qu'il peut prendre 6-0 6-0 en jouant très bien. »