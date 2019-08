Mercato EN DIRECT: Le PSG refuse une offre XXL du Real pour Neymar... Luiz Gustavo pense à quitter l'OM... Suivez les transferts en live

11h10: J'ai bien lu tous vos commentaires sur la proposition du Real pour Neymar, voici ma réponse.

On est tous globalement d'accord sur un truc. Ce sont des joueurs dont le Real ne veut pas et sur qui la plus-value dans le futur serait impossible. Des futurs boulets, indépendamment de leur valeur sportive. Bale, perso j'aime pas. Il court vite et tout droit, le PSG a déjà le meilleur du monde dans ce registre. James, je vous trouve dur avec lui. Il est irrégulier mais c'est un homme de grands matchs. Faut juste pas le faire jouer à Gaston Gérard. Et Navas, il est 800 fois plus fort qu'Areola. Mais d'accord quand même que dans son ensemble, cette offre n'est pas non plus folle et qu'elle est largement refusable.