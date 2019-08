Ligue Europa EN DIRECT: Avec un but d'avance et à 11 contre 10, le RC Strasbourg commence fort...

On commence par vous filer la compo du Racing. Un onze assez inattendu avec Abdallah N'Dour qui prend le poste de latéral de Lionel Carole et les titularisations de Bellegarde, Sissoko et Da Costa. Pas d'Ajorque, de Thomasson et de Liénard donc

🚨 #LPRCSA | La compo du Racing pour aller chercher un bon résultat à #Plovdiv ⚔️ pic.twitter.com/PwQf0zD3nM — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) August 8, 2019