10h20 : Malcom tout, tout proche du Zenith

C’est une info qui traîne depuis quelques jours et il semblerait que l’histoire touche à sa fin. Selon le quotidien catalan Sport, l’ancien Bordelais Malcom devrait bel et bien s’engager avec le club russe. Le Barça et le Zénith seraient en effet proche d’un accord autour d’un transfert estimé à 40 millions (+5 de bonus). Quand on voit la saison qu’a fait Malcom l’an dernier, on se dit que les Barcelonais doivent se frotter les mains à l’idée de ne pas perdre d’argent dans le deal. Pour rappel, le Brésilien avait été acheté 41 millions d’euros aux Girondins la saison passée. Toujours selon Sport, une offre émanant d’Everton est parvenue siur le bureau du Barça, mais le salaire proposé par les Toffees ne satisferait pas l’entourage du joueur.