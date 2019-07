C'est l'heure. On a beaucoup parlé, rêvé, fantasmé depuis l'arrivée à Prat d'Albis et le coup de force de Thibaut Pinot, dimanche. Mais il est désormais temps de se concentrer sur la course, la vraie. Le Tour de France arrive dans les Alpes, pour un enchaînement de trois étapes considéré comme l'un des plus durs de l'histoire. Premier scenario: l'énorme morceau entre Embrun et Valloire, ce jeudi. 208 kilomètres de pur bonheur, avec deux cols hors-catégorie entre l'Isoard et le Galibier, puis la descente terrible vers Valloire. Comme on dit dans ces cas-là, va y avoir du sport.

>> On se donne rendez-vous dès 11h25 pour le départ réel de cette étape, à vivre en intégralité !