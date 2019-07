Joey Barton, l’enfant terrible du football anglais, est accusé de lésions corporelles après un incident lors d’un match de troisième division à Barnsley en avril, a indiqué ce mercredi la police britannique dans un communiqué. L’ancien milieu de terrain de Manchester City et de Marseille​, actuel entraîneur de Fleetwood, qui nie les allégations à son encontre, devra comparaître devant le tribunal de première instance de Barnsley le 9 octobre 2019.

With regards to the alleged incident on Saturday following our game against Barnsley, I emphatically deny all the allegations made. Given this matter has not been formally closed, it would be inappropriate for me to make any further comment.