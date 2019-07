Le défenseur de Dortmund Abdou Diallo — SIPA

On le sait, Leonardo travaille dans le secret. Mais ce coup-là, on ne l'avait pas vu venir, du tout, du tout. Selon l'Equipe, qui cite des médias allemands, le PSG serait sur le point de finaliser un joli coup sur le marché des transferts. Le défenseur central de Dortmund et capitaine de l'équipe de France Espoirs Abdou Diallo serait sur le point de s'engager avec Paris contre un peu plus de 30 millions d'euros. La visite médicale serait même prévue pour le début de semaine.

Un choix validé par Thomas Tuchel, qui serait très fan du jeune défenseur central de 23 ans. Formé à Monaco, Diallo est parti en Allemagne il y a deux saisons, avant d'exploser à Mayence puis de rejoindre Dortmund dans la foulée. Auteur d'une saison pleine, voici une nouvelle grande étape dans sa carrière.