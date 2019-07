Les Bleus avaient vécu ça quelques heures après leur retour triomphal de Russie l'été dernier. Cette fois-ci, c'est au tour des Américaines de parader dans les rues de New-York, quelques jours après leur quatrième titre de championnes du monde de football. Et pour voir que cette petite sauterie a été organisée de bon matin dans les rues de Big Apple, il y a sacrément du monde pour fêter ça avec elles.

Alex Morgan a même fait péter le champagne dans la foule.

Après avoir bien profité de la foule dans les rues de New York, les championnes seront recues par le maire, Bill de Blasio, afin qu'il leur remette symboliquement les clés de la ville.

Megan Rapinoe: "We got pink hair and purple hair. We have tattoos and dreadlocks. We got white girls and black girls. And everything in between. Straight girls and gay girls." https://t.co/7LJHPDVRm9 pic.twitter.com/XmmRMXTdXR