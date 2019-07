Neymar en tribunes lors de la Copa América, le 2 juillet 2019. — Macedo/Fotoarena/Sipa USA/SIPA

La porte est ouverte. Quelques heures après avoir constaté son absence à la reprise de l’entraînement, le PSG a indiqué via son directeur sportif Leonardo que Neymar pouvait s’en aller. Si toutes les conditions étaient réunies, bien sûr. « C’est clair pour tout le monde [que le Brésilien veut partir], a assuré le dirigeant dans une interview au Parisien. Neymar peut quitter le PSG, s’il y a une offre qui convient à tout le monde. Mais à ce jour, on ne sait ni si quelqu’un veut l’acheter ni à quel prix. »

Leonardo a assuré n’avoir « reçu aucune offre ». « Mais nous avons eu, c’est vrai, des contacts très superficiels… » avec le Barça. « Ils ont dit qu’ils voulaient acheter mais que nous n’étions pas vendeurs », précise-t-il, tout en soulignant ne pas avoir constaté « que Barcelone était vraiment en position d’acheteur ».

Le PSG prendra des «mesures» après l'absence de Neymar à la reprise https://t.co/PENVnAyMOp — 20 Minutes (@20Minutes) July 8, 2019

« Nous savons que Neymar veut quitter le PSG », avait pourtant confirmé le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, vendredi dernier. « Nous le savons mais nous savons aussi que le PSG ne veut pas que Neymar s’en aille. Par conséquent, il n’y a pas de dossier » Neymar, avait-il ajouté.

Leonardo a également confirmé avoir discuté avec l’attaquant brésilien depuis son arrivée au poste de directeur sportif du club, sans donner plus de détails. « On a parlé avec son entourage aussi. Tout le monde sait tout. La position est claire pour tous les participants », a ajouté Leonardo​. Le ton lapidaire décelé dans le communiqué publié en début de soirée par la direction du club, se retrouve de nouveau dans cet entretien au travers des mots du directeur sportif, qui a indiqué : « Nous n’avons pas besoin de joueurs qui feraient une faveur au club en restant ici ».

« Le PSG était au courant », selon le père

Quelques heures plus tôt, le club de la capitale avait donc déploré dans un communiqué corrosif l’absence de Neymar, engagé auprès de sa fondation selon son agent de père, pour la reprise de l’entraînement prévue ce lundi. « Le PSG était au courant. Le motif (de l’absence) est connu et prévu depuis un an, dans le cadre des activités de la fondation Neymar », a dit Neymar Senior au site de la chaîne Fox Sports.