Suède - Canada / Coupe du monde féminine EN DIRECT: Les Canadiennes démarrent mieux... Début de match très engagé...

Gros match, droit devant ! On termine cette très belle journée de football avec un choc nordique entre le Canada et la Suède, deux équipes qui jouent très bien au ballon mais qui sont aussi tombées sur plus fortes qu’elles en phase de groupe (les Pays-Bas pour les premières, les Etats-Unis pour les autres). Ce qui n’enlève donc rien au fait qu’elles aient des chances d’aller très loin dans cette compétition. On parle quand même des médaillées de bronze et d’argent des derniers Jeux olympiques, ce n’est pas rien. Autant vous dire que vous n’avez absolument aucune raison de ne pas suivre ce live avec nous. De toute façon, il fait trop chaud, si vous bougez vous suerez instantanément. Autant garder les fesses sur le canap' avec l’appli 20 Minutes en vue. Eh ouais.

>> Rendez-vous à 20h45 pour le lancement du live