Argentine-Japon / Coupe du monde féminine EN DIRECT: Les finalistes en titre entrent en lice... Suivez la rencontre en direct avec nous

Hello les minutos ! Deux matchs seulement au programme aujourd’hui, et on commence par ce petit Argentine-Japon, au Parc. Les Japonaises, vice-championnes du monde en titre, font forcément figure de favorites, cet aprem, contre les Argentines, qui vont redécouvrir la compète. Il faut dire que les Japonaises ont fini en finale des deux dernières CDM, avec un titre à la clé, en 2011, grâce à un tir au but de Kumagai, la Lyonnaise. Côté argentin, on espère pour elles que ça se passera un peu mieux que lors des précédentes éditions. Qualifiées en 2003 et 2007 pour la phase finale, elles étaient rentrées à chaque fois à la maison après le premier tour avec trois défaites en trois matchs (dont quelques raclées : 6-0 contre le Japon en 2003, et un 11-0 contre l’Allemagne, en 2007).

» On se retrouve à 18 heures pour Argentine-Japon, depuis le Parc des Princes.