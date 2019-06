Sebastian Vettel n’a finalement pas remporté le Grand Prix du Canada. Le pilote allemand a bien franchi la ligne en premier, mais une pénalité de cinq secondes offre finalement la victoire à Lewis Hamilton.

Le pilote Ferrari est sanctionné pour avoir poussé son adversaire contre le muret, alors qu’il essayait de sortir de l’herbe après une erreur.

"Where am I supposed to go?"#CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/gWjWNmdOE4