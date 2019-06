Brésil - Jamaïque / Coupe du monde féminine EN DIRECT: Le Brésil domine logiquement et prend déjà les devants... Suivez le match en direct avec nous

Hello les minutos ! On continue cet aprem footballistique avec le deuxième match du groupe C, un petit Brésil - Jamaïque qui va se dérouler du côté de Grenoble. Pas de chance pour nous, l'une des seules joueuses que l'on connaît, Marta, est forfait pour la rencontre. La star brésilienne est blessée à la cuisse gauche et n'est pas en état de jouer ce premier match. Nul doute que ça doit pas mal arranger les Jamaïcaines, qui vont jouer cet aprem, le premier match de leur histoire en phase finale d'une CDM.

>> On se retrouve à 15h30 pour Brésil - Jamaïque