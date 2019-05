Pour Thomas Tuchel, «Mbappé est un vrai numéro neuf»

Thomas Tuchel et Kylian Mbappé — JOHN SPENCER/SIPA

La saison aura été longue, mais elle est enfin finie pour Thomas Tuchel. L’entraîneur allemand a profité de quelques jours de répit pour faire un tour porte d’Auteuil, mardi.

Présent à Roland-Garros, l’entraîneur allemand a été interrogé par le journaliste Matthias Stach et l’ancienne star du tennis Boris Becker, alors qu’il se trouvait sur le plateau de la version allemande d’Eurosport.

Tuchel a évoqué plusieurs choses, mais est notamment revenu sur le cas Kylian Mbappé et raconte avoir été surpris par sa « confiance inébranlable en lui » , selon la traduction réalisée par L’Equipe. « Je n’ai jamais vu cela. Cela pourrait être pris pour de l’arrogance, mais chez lui, c’est de la totale confiance, ce qui est normal quand on sait qu’il veut devenir le meilleur joueur du monde. »

« Weigl est toujours un joueur intéressant. »

Kicker complète le reste de la réponse de l’ancien coach du Borussia Dortmund, en retranscrivant le reste de ses propos sur Mbappé : « Il est extrêmement concentré et compte même ses buts à l’entraînement. Un jour, il a sorti un tee-shirt pour ses 100 buts marqués à l’entraînement et c’est seulement là que je me suis rendu compte qu’il les comptait. C’est avec ça qu’on voit que c’est un vrai numéro neuf et le joueur que vous voulez voir terminer les actions. C’est aussi un gars très gentil et très sûr de lui. Il sait exactement ce dont il a besoin et ce qu’il veut. »

Quant aux potentielles recrues parisiennes cet été, Becker a un temps évoqué Julian Weigl, qu’a connu Tuchel à Dortmund. Réponse du coach parisien dans un grand sourire : « Julian est toujours un joueur intéressant. »