Bon bilan pour les Français hier avec les qualifs de Tsonga, Gasquet ou encore Herbert, auteur d'un match dantesque sur le court Simonne-Mathieu, qui réussit décidément bien aux frenchies. Aujourd'hui, c'est encore une avalanche de tricolores sur les courts de la Porte d'Auteuil pour clôturer ce 1er tour, avec la fin du match marathon de Chardy et les entrées en lice de Pouille, Garcia et la Monf, prétendant autoproclamé au titre. Sinon du côté des « vrais » outsiders, Zverev devra se relancer après son début de saison compliqué. Chez les femmes, on aura du (très) lourd avec les débuts de Naomi Osaka, numéro 1 mondiale, et Simona Halep, tenante du titre. Bref, on a hâte de voir tout ça ! Enfin, si la pluie ne s'invite pas trop dans les débats...

>> On prend l'antenne à partir de 11h pour suivre cette nouvelle journée à Roland