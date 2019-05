FOOTBALL Le meilleur joueur et meilleur espoir des trophées UNFP a encore une cartouche à jouer

Kylian Mbappé — FEP/SIPA

L’œil de Sauron s’est tellement braqué sur les déclarations de Kylian Mbappé en fin de cérémonie des trophées UNFP qu’on en a presque oublié le reste. Et dans le reste, il y a la course au soulier d’or, à laquelle aspire encore Kyky même si, a priori, Messi​ a terminé le boulot dimanche en s’offrant un doublé contre Eibar. « J’ai coupé la sieste une demi-heure. Il en a mis deux, puis je suis parti me coucher », s’est d’ailleurs marré Mbappé. L’Argentin compte 36 pions dans sa besace, le Français 32.

Mais l’attaquant parisien dispose d’une dernière chance sur la pelouse de Reims à l’occasion de la dernière journée de Ligue 1. « Je me dis que même si je perds, je perds contre Messi, un des plus grands joueurs de l’histoire. Se dire que, peut-être, je lui ai tenu (tête) jusqu’au dernier match, c’est une fierté aussi. Mais ce n’est pas fini ! » Optimiste, le Kylian.