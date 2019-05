VIDEO. Un judoka disqualifié pour avoir apporté son téléphone sur le tatami

On appelle ça la nomophobie, pour « no mobile-phone phobia ». Il s’agit de la peur d’être éloigné de son téléphone portable pendant trop longtemps. On ne sait pas si le judoka portugais Anri Egutidze en est atteint, mais il s’est fait remarquer samedi lors du Grand Slam de Bakou en devenant sans doute le premier à se faire disqualifier pour avoir apporté son mobile dans son kimono.

Comme on le voit dans cette vidéo publiée par le site officiel de la Fédération internationale, le téléphone est tombé sur le tatami dès le début de son combat face au Suédois Robin Pacek. L’arbitre n’a pas eu d’autre choix que d’arrêter le combat et prononcer sa disqualification.

Portuguese judoka Anri Egutidze is disqualified after his mobile phone falls out of his judogi at #JudoBaku pic.twitter.com/5dmd3X4zdX