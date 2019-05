Nicolas Pépé — Michel Spingler/AP/SIPA

Vendre pour 100 millions d’euros, et même un peu plus. C’est l’objectif que s’est fixé le président du Losc, Gérard Lopez, pour le prochain mercato estival. Lille occupe actuellement la deuxième place de Ligue 1, synonyme d’accès direct à la prochaine édition de la Ligue des champions​, et la valeur des actifs de l’effectif lillois devrait en toute logique être dopée par les résultats de la saison en cours.

Nicolas Pépé en tête de gondole

« Malgré la quatrième affluence de France, le club affiche des pertes car nous avons un grand stade, un grand centre d’entraînement et qu’il est préparé pour jouer le haut du tableau. La seule chose qui compte est donc de faire partir des joueurs. J’ai fixé un objectif au-delà des 100 millions d’euros car c’est la culture que je veux imposer au club. Je veux qu’on soit performant absolument toutes les saisons tout en étant bénéficiaire », a ainsi déclaré Gérard Lopez au Parisien.

100 millions, c’est beaucoup, mais pas impossible, surtout quand on sait que Nicolas Pépé va très probablement faire partie du lot de joueurs vendus l’été prochain, ce qui représentera à n’en pas douter une jolie somme.