VOUS TEMOIGNEZ Bien sûr, le Stade Toulousain n’a encore rien gagné cette saison. Mais après des années de déclin sportif, le club tutoie de nouveau le plus haut niveau français et européen

La joie des Toulousains Romain Ntamack et Thomas Ramos lors de la victoire en Top 14 contre Clermont, le 14 avril 2019 au Stadium de Toulouse. — P. Pavani / AFP

De l’émotion et des renversements de situation, comme dimanche face à Clermont (47-44). Des « vieux » briscards (Tekori, Kaino, Médard…) associés à une jeunesse conquérante (Dupont, Ntamack, Ramos…). Après avoir touché le fond voici deux ans, le Stade Toulousain se prépare à vivre une excitante fin de saison, avec deux demi-finales dans le viseur, en Top 14 et d’abord en Coupe d’Europe, dès dimanche sur les terres irlandaises du Leinster, tenant du titre.

Les gradins d’Ernest-Wallon, qui sonnaient encore creux il y a peu, se garnissent à nouveau. Contre l’ASM, l’affiche délocalisée au Stadium a affiché complet, avec 32.700 spectateurs.

Le club le plus titré de France vous a déçu avant de vous reconquérir ? Vous êtes récemment tombé amoureux des zigzags de Kolbe et des tampons d’Elstadt ? Vous affichez de nouveau fièrement votre beau maillot Rouge et Noir et votre autocollant « Petit Stadiste à bord » à l’arrière de votre voiture ? Ou alors vous n’avez jamais lâché le club, et êtes convaincu que la disette de sept ans sans titre finira ce printemps ?

