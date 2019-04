La France a perdu 33-27 au Portugal — John MACDOUGALL / AFP

Que les choses soient claires : les Experts se qualifieront très probablement pour l’Euro 2020 de handball, vu le niveau de ses adversaires de poule. Enfin, remarquez qu’on se disait la même chose avant le déplacement de la France sur le terrain du Portugal​, jeudi soir. Pourtant, les Bleus sont repartis de Guimarães avec une valise 33-27.

« On a été dominés du début à la fin, les Portugais avaient simplement plus envie que nous, on n’a peut-être pas assez respecté cette équipe », analysait à chaud Michaël Guigou au micro de la chaîne L’Equipe. Manque de respect ou pas, il y a des chiffres qui ne mentent pas : ceux du nombre d’arrêts des gardiens français, par exemple. Gérard et Pardin ont cumulé 12 parades à eux deux, c’est moins que le seul Gomes dans la cage portugaise (14 arrêts). Une réaction des Experts est attendue dimanche à Strasbourg pour le match retour.