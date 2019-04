Fin de saison pour Diego Costa: l'attaquant de l'Atlético Madrid a été suspendu pour huit rencontres en Espagne pour avoir insulté et agrippé l'arbitre lors de la défaite contre le FC Barcelone samedi dernier (2-0), a annoncé la fédération espagnole jeudi. L'organe disciplinaire de la fédération a sanctionné l'Hispano-brésilien de quatre matches pour «les insultes proférées par le joueur à l'arbitre» et quatre autres pour l'avoir «agrippé», précise le texte.

Diego Costa has been banned for eight games after crude remarks to the referee during Atletico's match vs Barça.



He'll miss:



Celta Vigo (H)

Eibar (A)

Valencia (H)

Valladolid (H)

Espanyol (A)

Sevilla (H)

Levante (A)

First league game of 19/20 season pic.twitter.com/sfpSkIAQwa