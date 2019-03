Les supporters strasbourgeois ont débarqué en nombre pour la finale de la coupe de la Ligue — F.Launay/20 Minutes

L’Alsace a débarqué dans le Nord. A l’occasion de la finale de la coupe de la Ligue qui oppose leur club à Guingamp ce samedi au stade Pierre Mauroy (21h05), pas moins de 25.000 Strasbourgeois ont envahi les rues de Lille. Si quelques maillots rouges de l 'En Avant Guingamp ont été aperçus, c’est bien le bleu qui est sorti largement vainqueur de ce match des supporters.

Une marche de 10 000 supporters pour rejoindre le stade à pied

Le plus impressionnant étant cette marche des supporters strasbourgeois partis du parc Jean-Baptiste Lebas de Lille pour rejoindre le stade, situé à Villeneuve d’Ascq, une commune distante de sept kilomètres. Fumigènes, chants et supporters quasiment tous vêtus de maillots bleus, l’ambiance très conviviale et familiale était extraordinaire, le tout sans aucun incident à déplorer.

Pas moins de 10 000 fans alsaciens ont rallié le stade à pied avec tous le même espoir : ramener la coupe à Strasbourg.