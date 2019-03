France-Islande EN DIRECT: Premier test pour les Bleus sur la route de l'Euro 2020... Suivez le match dès 20h45

Salut les meilleur(e) s ! J’espère que ça roule pour vous parce que moi j’ai la méga pêche (ce live a été préparé à 17h, la réalité de 20h est peut-être différente). Bref on n’est pas là pour parler de moi mais de l’équipe de France qui accueille l’Islande pour le compte des qualifs pour l’Euro 2020. Touta très bien commencé en Moldavie mais les choses sérieuses commencent avec un adversaire bien connu, l’Islande en l’occurrence. Les Nordiques, qu’on avait battu en quarts de finale de l’Euro 2016 ont tranquillement battu Andorre sur sa pelouse grâce à deux buts de joueurs dont le nom se termine en « son » (c’est même pas une vanne). Bref, a priori ça sera un peu plus dur qu’en Moldavie mais n’oublions jamais que nous avons deux étoiles et que nous sommes donc les meilleurs.

>> Rendez-vous à 20h30 pour le début de ce live