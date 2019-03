Zidane sera de retour à Bordeaux le 27 mai prochain pour un match caritatif. — Thomas SAMSON / AFP

Il sera bien là ! Zinédine Zidane va de nouveau fouler la pelouse du stade Chaban-Delmas du Bordeaux, le 27 mai prochain. Comme à la grande époque avec le maillot des Girondins (1992-1996). Cette fois-ci, ce sera à l’occasion d’un match caritatif, le match des légendes, organisé au profit de l’association de Pascal Olmeta, « un sourire, un espoir pour la vie ».

Lors de ce match mi-football, mi-rugby (une mi-temps chacun), l’actuel entraîneur du Real Madrid sera accompagné par d’autres champions du monde 98 : Didier Deschamps, Fabien Barthez ou Laurent Blanc. Il y aura aussi Jean-Pierre Papin ou Gaëtan Huard du côté des footballeurs.

Un concert après la rencontre

En face, ce sera pas mal non plus avec de nombreux anciens internationaux français de rugby : Sébastien Chabal, Olivier, Brouzet, Fabien Pelous, Olivier Magne, Emile Ntamack, Marc Lièvrement… On retrouvera également le commentateur sportif, Christian Jeanpierre, au sifflet.

La rencontre sera suivie d’un concert de Christophe Maé. Rendez-vous donc le 27 mai prochain au stade Chaban-Delmas.