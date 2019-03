Moldavie-France EN DIRECT. Les Bleus débutent leur chemin vers l'Euro, suivez le match en live

C'est le retour aux affaires courantes. Après le Mondial, après la Ligue des Nations, les Bleues doivent retourner se taper des déplacements périlleux au fin fond de l'Europe dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2020. Voici donc la Moldavie, adversaire largement à la portée des Bleus, malgré tous les (petits) doutes qui entourent la sélection de Didier Deschamps. Umtiti en forme ? Qui en pointe ? Qui pour remplacer Dembélé (blessé) côté gauche ? On verra tout ça ce soir. Et on espère surtout voir trois points pour la France pour bien lancer cette phase qualificative.

>> On se retrouve autour de 20h pour lancer cette belle soirée foot...